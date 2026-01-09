Annalisa mostra il nuovo tatuaggio sul petto è un vistoso busto della Madonna | Un po' Maschio un po' Esibizionista Ma la verità è un' altra

Da leggo.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Annalisa presenta il suo nuovo tatuaggio sul petto, raffigurante un busto della Madonna, accompagnato dalla frase «Un po' Maschio un po' Esibizionista». Tuttavia, dietro questa scelta potrebbe nascondersi un significato diverso. L’ultimo singolo della cantante,

L'ultimo singolo di Annalisa, "Esibizionista", sta spopolando in radio e nelle classifiche musicali e per celebrare il successo del brano la cantante sembra aver deciso di farsi un. 🔗 Leggi su Leggo.it

annalisa mostra il nuovo tatuaggio sul petto 232 un vistoso busto della madonna un po maschio un po esibizionista ma la verit224 232 un altra

© Leggo.it - Annalisa mostra il nuovo tatuaggio sul petto, è un vistoso busto della Madonna: «Un po' Maschio un po' Esibizionista». Ma la verità è un'altra

Leggi anche: Annalisa svela su Instagram il nuovo (grande) tatuaggio sul petto

Leggi anche: Ma come è stato per Drusilla Foer interpretare il ruolo della Catrina, che è la morte? «Interessante perché gli ho dato una nuova veste, una veste che non avevo mai supposto, cioè questa allegra, simpatica, curiosa, un po' pasticciona, un po' partecipativa, un po' che soffre il complesso di non essere la vita»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Annalisa, nuovo tatuaggio (esagerato) con polemica: “Crocefissa per ingenuità? Ho perso il conto”; Annalisa si mostra con un nuovo tatuaggio sul petto: la foto; Annalisa mostra il suo nuovo (vistoso) tatuaggio, le foto; Justin Bieber mostra a tutti il suo nuovo tatuaggio.

annalisa mostra nuovo tatuaggioAnnalisa, nuovo tatuaggio (esagerato) con polemica: “Crocefissa per ingenuità? Ho perso il conto” - La cantante ex Amici ha mostrato ai followers un nuovo tattoo al centro del petto. libero.it

Annalisa mostra il nuovo tatuaggio sul petto, è un vistoso busto della Madonna: «Un po' Maschio un po' Esibizionista». Ma la verità è un'altra - L'ultimo singolo di Annalisa, "Esibizionista", sta spopolando in radio e nelle classifiche musicali e per celebrare il successo del brano la cantante sembra aver deciso di farsi ... msn.com

annalisa mostra nuovo tatuaggioAnnalisa si mostra con un nuovo tatuaggio sul petto: la foto - Proprio al centro del petto, Annalisa ha mostrato l’immagine di una Madonna con il Sacro Cuore, un tatuaggio decisamente vistoso che ha subito incuriosito i fan. 105.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.