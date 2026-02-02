Detenuto in coma in ospedale l' appello del legale | Chiesta la scarcerazione per le cure

Un uomo di 73 anni, che stava scontando una condanna per droga, si trova in coma farmacologico all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il suo legale ha chiesto la scarcerazione, sostenendo che le cure necessarie non possono essere assicurate in carcere. La situazione resta critica e si attende una decisione delle autorità.

"Un mio assistito di 73 anni, che stava scontando in carcere una condanna in primo grado a 13 anni e 8 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, è ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania". Lo afferma l'avvocato Giuseppe Lipera che ha chiesto alla Corte d'appello del capoluogo etneo di disporre "con estrema urgenza le opportune cure " nel nosocomio e "conseguentemente revocare senza ulteriore ritardo la misura della custodia cautelare in carcere e, in subordine, nel caso sopravviva, sostituirla con la misura degli arresti domiciliari a casa della sorella".

