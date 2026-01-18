Polo a Sankt Moritz | quando lo sport incontra il glamour in alta quota

La polo a Sankt Moritz rappresenta un perfetto equilibrio tra sport e stile di vita di alta gamma. Incastonata tra le montagne svizzere, questa disciplina unisce tradizione e eleganza in un contesto esclusivo. Un appuntamento che richiama appassionati e amanti del lusso, incarnando un’atmosfera unica di raffinatezza e adrenalina in alta quota.

Life&People.it Ci sono eventi che non hanno bisogno di essere spiegati, perché appartengono a un immaginario preciso, riconoscibile, quasi mitologico. Il Polo a Sankt Moritz non è soltanto una competizione sportiva, né un semplice appuntamento mondano: è un rituale invernale che si rinnova ogni anno, capace di fondere eleganza, paesaggio e tradizione in unica esperienza visiva e culturale. Sul lago ghiacciato dell’Engadina, il polo diventa spettacolo, stile di vita, dichiarazione di appartenenza. Polo Sankt Moritz è un universo sospeso, dove il tempo sembra rallentare. Lo sport non perde la sua intensità, ma la sublima; la competizione resta centrale, ma si muove all’interno di una cornice estetica che la rende unica al mondo; è un evento che non segue le mode: le anticipa, o semplicemente le ignora, forte di una storia intramontabile. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Kim Kardashian ha trasformato Aspen in una passerella d'alta quota, tra glamour, richiami vintage e stile Y2K.

Durante il periodo di Capodanno e l'inizio del 2026, Aspen si conferma come meta di prestigio per il turismo invernale. In questa occasione, Kim Kardashian ha portato alla ribalta la località del Colorado, creando un’atmosfera che combina eleganza, elementi vintage e influenze dello stile Y2K, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento per il jet set internazionale.

Coppa del mondo di sci, Aicher trionfa a Sankt Moritz: Goggia terza dietro Vonn

Emma Aicher conquista la vittoria nella seconda discesa libera di Sankt Moritz, valida per la Coppa del mondo femminile 20252026 di sci alpino, in Svizzera. La gara si conclude con un podio che vede sul terzo gradino Sofia Goggia, alle spalle di Lindsey Vonn.

La "Schlitteda" è una delle tradizioni invernali più affascinanti dell’Engadina. Da gennaio fino all'inizio di febbraio, le coppie non sposate viaggiano in costume engadinese rosso e nero su slitte trainate da cavalli a Pontresina, Champfèr, Sankt Moritz e Sa - facebook.com facebook