Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna scontri tra manifestanti e polizia a Torino | sette agenti feriti

Scontri a Torino tra manifestanti e forze dell’ordine durate il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Ci sono state cariche con manganellate da un lato, e bastonate da parte dei manifestanti. Il primo bilancio dopo gli scontri parla di sette agenti di polizia feriti. A quanto si apprende dalla questura torinese i feriti – poliziotti dei reparti mobili – sono stati colpiti da oggetti contundenti. 🔗 Leggi su Open.online

