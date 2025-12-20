Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna scontri tra manifestanti e polizia a Torino | sette agenti feriti
Scontri a Torino tra manifestanti e forze dell’ordine durate il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Ci sono state cariche con manganellate da un lato, e bastonate da parte dei manifestanti. Il primo bilancio dopo gli scontri parla di sette agenti di polizia feriti. A quanto si apprende dalla questura torinese i feriti – poliziotti dei reparti mobili – sono stati colpiti da oggetti contundenti. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, tensione a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia: sette agenti feriti
Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, tensione a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia: nove agenti feriti
Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Torino, il giorno dello sgombero di Askatasuna si chiude con un corteo, cariche e nuovi idranti; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti.
Askatasuna, corteo a Torino contro lo sgombero: "Guai a chi ci tocca" - LIVEBLOG - Spunta la scritta contro l'assessore alle politiche sociali: 'Marrone datte fuoco'. ansa.it
Askatasuna, a Torino corteo contro lo sgombero del centro sociale: "Oggi non è data di fine ma di inizio" - "Askatasuna non si tocca, la difenderemo con la lotta" e "Askatasuna vuol dire libertà". msn.com
VIDEO | A Torino guerriglia al corteo per Askatasuna: 4.000 in strada; idranti, fuochi d’artificio e scontri con la polizia - Dall'avvio pacifico con famiglie e bambini al tentativo degli incappucciati sfondare il blocco della polizia: manganellate, idranti, caos in corso Regina Margherita ... dire.it
Sgombero Askatasuna, scoppia la guerriglia a Torino: violenti scontri tra manifestanti e polizia
Scontri tra antagonisti e polizia sono scoppiati nel pomeriggio di sabato 20 dicembre quando il corteo organizzato dopo lo sgombero dell'Askatasuna ha provato a raggiungere la sede del centro sociale. In azione anche l'idrante, lanciati lacrimogeni. - facebook.com facebook
Torino, duri scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia aziona idranti e lancia lacrimogeni, i manifestanti lanciano oggetti e incendiano cassonetti. Diecimila in piazza per i promotori, 3000 per la Questura. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.