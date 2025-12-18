Askatasuna alta tensione a Torino | manifestanti respinti con idranti e lacrimogeni 10 poliziotti feriti – I video

A Torino, la tensione è esplosa durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Idranti e lacrimogeni sono stati impiegati per disperdere i partecipanti, lasciando dietro di sé un bilancio di 10 agenti feriti. La situazione rimane critica, mentre video dei disordini circolano sui social, testimonianza di un momento di forte tensione e scontro.

Una decina di agenti della polizia sono rimasti feriti questa sera a Torino durante i disordini scoppiati nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Secondo la questura, i poliziotti sarebbero stati colpiti da oggetti contundenti lanciati dai manifestanti. Ma anche tra i partecipanti al corteo si segnalano feriti. Dopo un lungo blocco in largo Berardi, il corteo ha ripreso a muoversi su via Vanchiglia. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato l’operazione in un’intervista a Dritto e Rovescio su Rete4: «Era ora» che fosse sgomberato. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Italia-Israele, tensione tra manifestanti e forze dell’ordine a Udine: usati idranti e lacrimogeni – Video Leggi anche: Tensione a S.Maria Maggiore, la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Askatasuna sgomberato, sigilli al centro sociale; Torino, perquisizione ad Askatasuna: possibile sgombero del centro sociale; Torino, operazione di polizia in centro sociale Askatasuna; Bombe carta con chiodi e catapulte per massi da 5kg. Rabbia degli agenti dopo l'assalto No Tav. Sgomberato Askatasuna, tensione con la polizia al corteo di protesta - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos della polizia, dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano ... ansa.it

Sgombero di Askatasuna, Torino torna terreno di scontro: la città si blinda - Operazione della Digos nello storico centro sociale, tensioni in strada, politica divisa e scuole chiuse per sicurezza ... giornalelavoce.it

Torino sotto presidio: traffico bloccato, scuole chiuse e tensione alta davanti al centro sociale Askatasuna - Operazione ampia e ancora in corso a Torino, con Digos e reparti mobili impegnati tra corso Regina e altri indirizzi cittadini, traffico bloccato e scuole chiuse ... giornalelavoce.it

La polizia sta disperdendo con gli idranti il presidio che i militanti hanno allestito con tavoli e gazebo di fronte al centro sociale Askatasuna di Torino. Alcuni manifestanti si erano seduti al centro di corso Regina Margherita per bloccare i mezzi delle forze dell facebook

