Askatasuna alta tensione a Torino | manifestanti respinti con idranti e lacrimogeni 10 poliziotti feriti – I video

A Torino, la tensione è esplosa durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Idranti e lacrimogeni sono stati impiegati per disperdere i partecipanti, lasciando dietro di sé un bilancio di 10 agenti feriti. La situazione rimane critica, mentre video dei disordini circolano sui social, testimonianza di un momento di forte tensione e scontro.

Una decina di agenti della polizia sono rimasti feriti questa sera a Torino durante i disordini scoppiati nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Secondo la questura, i poliziotti sarebbero stati colpiti da oggetti contundenti lanciati dai manifestanti. Ma anche tra i partecipanti al corteo si segnalano feriti. Dopo un lungo blocco in largo Berardi, il corteo ha ripreso a muoversi su via Vanchiglia. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato l’operazione in un’intervista a Dritto e Rovescio su Rete4: «Era ora» che fosse sgomberato. 🔗 Leggi su Open.online

