VIDEO| Il campo Croce tra escrementi e insicurezza il centrosinistra | L' immagine del degrado dell' amministrazione Masci FOTO

Il campo Croce, inaugurato nel 2020, presenta attualmente condizioni di degrado, con recinzioni danneggiate, manto di erba sintetica deteriorato e spogliatoi distrutti. La situazione, documentata in un video, evidenzia l’insicurezza e il degrado dell’area, che attende ancora una gestione adeguata. Il centrosinistra commenta la situazione come un esempio delle criticità dell’amministrazione Masci.

Recinzioni rotte e cadenti, manto di erba sintetica completamente rovinato, ma soprattutto spogliatoi distrutti e degrado totale negli spazi chiusi del campo Croce, inaugurato nel 2020 e che attende ancora di essere dato in gestione. In quegli spogliatoi c'è di tutto: escrementi, vetri, rifiuti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il Tar dà ragione al Comune sui Palazzi Clerico: demolizioni legittime. Masci: "Ha vinto il coraggio dell'amministrazione"Il Tar ha confermato la legittimità delle demolizioni dei Palazzi Clerico, rafforzando la posizione del Comune.

