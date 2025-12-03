La discarica mai rimossa | Situazione peggiorata al cimitero di Falcinello

Sarzana, 2 dicembre 2025 – La discarica, che già mesi fa aveva raggiunto il limite della recinzione, continua a crescere: ai rifiuti derivanti da esumazioni, estumulazioni, erba e ramiglio -privi di copertura e quindi soggetti alle intemperie - si sono aggiunti anche arredi domestici privati. Problematiche della discarica cimiteriale. Le condizioni dell’area adibita a stoccaggio rifiuti del cimitero urbana di via Falcinello, che si trova nel piazzale adibito a parcheggio all’ingresso del camposanto, rispetto a tre mesi fa, sono addirittura peggiorata. E, a tenere alta l’attenzione sullo stato del cimitero urbano comunale segnalando più d’una criticità è, ancora una volta, il consigliere di Sarzana Protagonista Andrea Tonelli, che pochi giorni fa è tornato a presentare un’interrogazione sull’argomento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

