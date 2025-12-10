Giovanni Tria Enea Tech | Attori risorse strategie i tre pilastri del venture capital pubblico

Nel convegno organizzato a Roma da Fondazione Enea Tech e Biomedical, si è discusso dell'importanza del venture capital pubblico, analizzando attori, risorse e strategie, con un focus sulla ricerca biomedica come leva di sicurezza nazionale. L'evento ha riunito esperti di biotech, ricerca scientifica e settore farmaceutico per approfondire le sfide e le opportunità del settore.

“La ricerca biomedica come strumento di sicurezza nazionale” è il titolo del convegno in cui oggi a Roma Fondazione Enea Tech e Biomedical ha riunito il mondo del biotech, della ricerca scientifica e del settore farmaceutico. Tre panel di confronto, sul rapporto tra ricerca e mercato, sul valore strategico dei poli di innovazione, e sulle connessioni tra ricerca, industria e istituzioni, che hanno fotografato un ecosistema biomedico nazionale sempre più solido e autonomo. A seguire il Presidente Giovanni Tria, ha citato la difficile fase di avvio della Fondazione, culminata poi con il piazzamento, nel 2024, come primo investitore pubblico nel venture capital con oltre 91 milioni di euro investiti in 17 tra Start-up, Spin-off universitari, e PMI, e in 3 progetti di ricerca industriale oltre ad aver avviato 7 progetti su poli di innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giovanni Tria (Enea Tech): "Attori, risorse, strategie, i tre pilastri del venture capital pubblico"

