Decreto Torino il Governo Meloni prepara la stretta per le piazze dopo l' incendio di Torino

Il Governo di Giorgia Meloni si prepara a rafforzare i controlli nelle piazze di Torino. Dopo l’incendio e le tensioni di sabato scorso, i vertici a Palazzo Chigi hanno deciso di intervenire. La sicurezza diventa prioritaria, e si lavora a un nuovo decreto che potrebbe limitare le manifestazioni più movimentate. L’obiettivo è mettere fine alle violenze e garantire ordine pubblico, anche se le prime bozze del provvedimento sono ancora in fase di discussione.

