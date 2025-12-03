All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La New Balance 2002R torna, dopo quattro anni, in una nuova edizione. Negli ultimi dieci anni New Balance ha consolidato un ruolo di primo piano nello street style e nel fenomeno globale delle sneaker. Merito anche di volti noti come Ben Affleck e Timothée Chalamet che hanno contribuito a portare i modelli del marchio sotto i riflettori. In questo periodo l’azienda ha rilanciato alcune delle sue silhouette più amate, dalla 530 alla 650 fino alla 1906. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - New Balance riporta in auge la leggendaria 2002R Protection Pack