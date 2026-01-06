La Befana del vigile il Vespa club riporta in auge gli anni Quaranta

Il Vespa Club udinese ha riscoperto, nel giorno dell'Epifania, la tradizione della Befana del vigile, un'usanza risalente agli anni Quaranta. L'iniziativa, svolta nel centro della città, mira a valorizzare un patrimonio culturale locale, coinvolgendo la comunità in un momento di convivialità e memoria storica. Un'occasione per preservare e condividere un elemento della storia urbana e delle tradizioni popolari.

Nel centro della città, il giorno dell'Epifania, il Vespa Club udinese ha riportato in voga una curiosa tradizione risalente agli anni Quaranta: la Befana del vigile. Nell'immediato dopoguerra, infatti, ogni 6 gennaio i motociclisti locali (come in altre parti d'Italia) portavano dei doni ai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - La Befana del vigile, il Vespa club riporta in auge gli anni Quaranta Leggi anche: Torna a Pisa la rievocazione della befana del vigile urbano e del Vespa Club Leggi anche: New Balance riporta in auge la leggendaria 2002R Protection Pack La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club; Il Vespa Club Messina riporta in riva allo Stretto la Befana del Vigile; La Befana del Vigile Urbano torna in città; Il Vespa Club Messina riporta in riva allo Stretto la Befana del Vigile. La Befana del vigile, il Vespa club riporta in auge gli anni Quaranta - Il presidente Chiaramida: "Vogliamo riscoprire le nostre tradizioni storiche" ... udinetoday.it

Il Vespa Club Messina riporta in riva allo Stretto la Befana del Vigile - Per salutare le festività natalizie e accogliere al meglio il 2026 domani, 6 gennaio, il Vespa Club Messina organizza la “Befana del Vigile”, un evento dalla lunga tradizione – che torna a Messina dop ... normanno.com

A Pisa torna la Befana del Vigile Urbano: il 6 gennaio raccolta di doni e rievocazione storica - Pisa celebra la Befana con una rievocazione storica che unisce tradizione e solidarietà. gonews.it

VIDEO | 21ª Befana del Vigile, con tanti aiuti per i "nuovi" poveri - facebook.com facebook

Cuneo: cresce l’attesa per il tradizionale appuntamento con la “Befana del Vigile” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.