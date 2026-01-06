La Befana del vigile il Vespa club riporta in auge gli anni Quaranta

Il Vespa Club udinese ha riscoperto, nel giorno dell'Epifania, la tradizione della Befana del vigile, un'usanza risalente agli anni Quaranta. L'iniziativa, svolta nel centro della città, mira a valorizzare un patrimonio culturale locale, coinvolgendo la comunità in un momento di convivialità e memoria storica. Un'occasione per preservare e condividere un elemento della storia urbana e delle tradizioni popolari.

Nel centro della città, il giorno dell'Epifania, il Vespa Club udinese ha riportato in voga una curiosa tradizione risalente agli anni Quaranta: la Befana del vigile. Nell'immediato dopoguerra, infatti, ogni 6 gennaio i motociclisti locali (come in altre parti d'Italia) portavano dei doni ai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

