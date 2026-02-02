Decaro indica la rotta ai consiglieri | Parliamo di meno e lavoriamo di più

Questa mattina il governatore della Puglia, Antonio Decaro, ha preso la parola durante la prima seduta del nuovo Consiglio regionale. Con un tono diretto, ha chiesto ai consiglieri di ridurre le parole e concentrarsi sul lavoro concreto. “Parliamo di meno e lavoriamo di più”, ha detto Decaro, sottolineando che in questa fase l’obiettivo è portare avanti i progetti senza troppi giri di parole. Ha anche aggiunto di essere prima di tutto un consigliere, oltre che il presidente, e di voler lavorare insieme ai colleghi senza distinzioni.

Il discorso del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro durante la seduta di insediamento del Consiglio regionale. "Quest'aula non è un teatro politico - ha detto -. Rendiamo orgogliosi di noi i pugliesi" “In quest’aula, sarò prima che un presidente, un consigliere regionale, tra voi e con voi”. Lo ha detto il governatore della Puglia, Antonio Decaro, rivolgendosi a “colleghe e colleghi” in occasione della seduta di insediamento del Consiglio regionale della Puglia. “Lavorerò insieme a voi, queste stanze saranno il mio ufficio e sarò al vostro fianco nelle iniziative che questo consiglio deciderà di intraprendere per il futuro della nostra Puglia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Antonio Decaro Salvini indica la rotta sui collegamenti marittimi siciliani, ma il percorso resta incerto Ford e Volkswagen cambiano rotta. Meno elettrico, più ibrido e redditività Ford e Volkswagen rivedono le loro strategie, puntando meno sull'elettrico e più sui veicoli ibridi, con un focus sulla redditività. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Oggi sono stato indicato Capogruppo consiliare degli eletti nella lista civica a sostegno del Presidente Antonio Decaro. Una decisione maturata all’interno del gruppo e condivisa unanimemente da tutti i neo consiglieri regionali e dal coordinatore della lista Mi facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.