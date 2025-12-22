Salvini indica la rotta sui collegamenti marittimi siciliani ma il percorso resta incerto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso condiviso con la Regione Siciliana per trasferire progressivamente la gestione dei servizi marittimi, superare le sovrapposizioni tra linee concorrenti finanziate con fondi pubblici e rendere più efficienti i collegamenti con le isole minori. È questo l’asse portante della risposta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

salvini indica la rotta sui collegamenti marittimi siciliani ma il percorso resta incerto

© Messinatoday.it - Salvini indica la rotta sui collegamenti marittimi siciliani, ma il percorso resta incerto

Leggi anche: Tariffa unica e garanzie sui collegamenti marittimi, le richieste alla Regione dei sindaci delle "isole minori"

Leggi anche: Eolie, allarme collegamenti marittimi: “La nave sostitutiva non è adeguata, rischio isolamento”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Salvini indica la rotta sui collegamenti marittimi siciliani, ma il percorso resta incerto.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.