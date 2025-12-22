Salvini indica la rotta sui collegamenti marittimi siciliani ma il percorso resta incerto
Un percorso condiviso con la Regione Siciliana per trasferire progressivamente la gestione dei servizi marittimi, superare le sovrapposizioni tra linee concorrenti finanziate con fondi pubblici e rendere più efficienti i collegamenti con le isole minori. È questo l’asse portante della risposta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
