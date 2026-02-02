De Luca difende l’uso dei fondi Fsc | Nessun obbligo legale la flessibilità è garantita

Cateno De Luca spiega perché si possono usare i fondi Fsc per i danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. In Aula, il capogruppo di Sud Chiama Nord ha detto che non ci sono obblighi legali che vietano questa scelta e che i soldi sono stati gestiti con la massima flessibilità possibile.

Cateno De Luca, capogruppo di Sud Chiama Nord all'Assemblea regionale siciliana, ha chiarito in Aula le ragioni legali e contabili che giustificano l'uso di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per fronteggiare i danni provocati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. L'intervento, avvenuto lunedì 2 febbraio 2026, risponde alle critiche sollevate dall'opposizione che metteva in dubbio la legittimità dell'eventuale rimodulazione dei fondi. Secondo De Luca, non esiste alcun vincolo giuridico che impedisca l'uso delle risorse Fsc in caso di emergenza, perché il vincolo reale si attiva solo quando un appalto è stato ufficialmente aggiudicato e il contratto con l'impresa esecutrice firmato.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca replica alle critiche dell'opposizione sull'uso dei fondi Fsc per l'emergenza in Sicilia.

L'ultimo scontro politico sul Ponte sullo Stretto si infiamma con l'attacco di Hyerace a De Luca, accusato di meravigliarsi davanti a un rutta.

