De Luca meravigghiatu da rutta l' attacco di Hyerace sul Ponte dopo il trasferimento dei fondi
L’ultimo scontro politico sul Ponte sullo Stretto si infiamma con l’attacco di Hyerace a De Luca, accusato di meravigliarsi davanti a un rutta. La polemica si concentra sul trasferimento dei fondi e sulle recenti decisioni che hanno arrestato i lavori, alimentando il confronto tra il segretario del Pd e il sindaco di Messina. Un duello che evidenzia le tensioni e le divergenze sulla grande infrastruttura strategica.
Sullo stop alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e sulle ultime vicende legate al trasferimento dei fondi il segretario del Pd Armando Hyerace attacca Cateno De Luca. "Le recenti dichiarazioni dell’onorevole Cateno De Luca sull’utilizzo dei fondi per il Ponte sullo Stretto sono in tema col. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Dopo l’ondata di maltempo Blevio si rimbocca le maniche: un ponte per gli aiuti e provinciale “rinforzata”
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, il governo rilancia dopo lo stop della Corte dei Conti. La premier: “Avanti con i lavori”
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.