De Luca meravigghiatu da rutta l' attacco di Hyerace sul Ponte dopo il trasferimento dei fondi

L’ultimo scontro politico sul Ponte sullo Stretto si infiamma con l’attacco di Hyerace a De Luca, accusato di meravigliarsi davanti a un rutta. La polemica si concentra sul trasferimento dei fondi e sulle recenti decisioni che hanno arrestato i lavori, alimentando il confronto tra il segretario del Pd e il sindaco di Messina. Un duello che evidenzia le tensioni e le divergenze sulla grande infrastruttura strategica.

