Fondi Fsc per l’emergenza De Luca replica all’opposizione | Nessun vincolo giuridico ecco perché è possibile utilizzarli

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca replica alle critiche dell’opposizione sull’uso dei fondi Fsc per l’emergenza in Sicilia. De Luca chiarisce che non ci sono vincoli giuridici e che le risorse possono essere impiegate senza problemi per fronteggiare le conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi.

Utilizzare una parte delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per fronteggiare l’emergenza in Sicilia causata dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi non solo è possibile, ma è giuridicamente e contabilmente legittimo. A sostenerlo è Cateno De Luca, capogruppo di Sud Chiama Nord all’Assemblea regionale siciliana, che interviene nel dibattito chiarendo i margini di manovra sui fondi nazionali destinati allo sviluppo. Secondo De Luca, è errata l’interpretazione secondo cui le risorse del Fondo sarebbero già vincolate da obbligazioni giuridicamente vincolanti. "Un vincolo reale – spiega – esiste solo quando un appalto è stato formalmente aggiudicato e il contratto con l’esecutore è stato sottoscritto".🔗 Leggi su Messinatoday.it

L’associazione Svimez chiede di usare subito i 1,2 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione per intervenire a Niscemi.

Niscemi. Frana devastante, Svimez indica la strada: «Usare 1,2 miliardi dei fondi Fsc per superare l’emergenza»Per finanziare gli interventi strutturali a Niscemi, colpita da una frana più imponente di quella del Vajont, secondo la Svimez, autorevole associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, ... libertasicilia.it

Svimez: Usare subito 1,2 miliardi di fondi Fsc per interventi a Niscemi. I fondi ci sono ma c’è caos amministrativoSecondo Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, il caso Niscemi dimostra come il cambiamento climatico esasperi fragilità strutturali già esistenti nel territorio. ilsicilia.it

