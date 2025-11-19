Cristo nuovo principio di conoscenza e di azione | incontro con Davide Rondoni

Evento per i 50 anni della presenza a Terni di Comunione e LiberazioneCristo nuovo principio di conoscenza e di azioneRoberto MONTAGNOLIReferente territoriale della Fraternità di Comunione e Liberazionedialoga con: DAVIDE RONDONIPoeta, Scrittore, Presidente Comitato Nazionale per laCelebrazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

