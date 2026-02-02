Davide Formolo | Condizione precaria dopo l’infortunio Dura vedere gli altri allenarsi mentre tu sei a letto

Davide Formolo, ciclista della Movistar, si trova fermo per un infortunio al piede. Durante un’intervista su YouTube, ha raccontato quanto sia difficile stare a letto mentre gli altri si allenano e continuano a lavorare. Il corridore ha spiegato che la condizione è precaria e che fa fatica a restare lontano dal ritmo della squadra.

Davide Formolo, corridore della Movistar al momento ai box per un infortunio al piede, è stato ospite dell'ultima puntata della trasmissione Bike Today in onda sul canale YouTube di OA Sport. Diversi i temi trattati: la natura dell'infortunio, i tempi di recupero, i momenti più belli della carriera, le prospettive per il ritorno in bici, la riflessione sull'ex compagno Tadej Pogacar e il sogno di una chiamata in azzurro. La natura dell'infortunio: " Purtroppo mi sono tagliato il tendine dell'alluce, perciò è un mesetto che stento a riprendere e vedremo cosa succederà strada facendo. Ora la riabilitazione procede abbastanza bene, sto tornando in bicicletta, perciò dai, la luce sembra in fondo al tunnel ".

