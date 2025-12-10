Davide Formolo deve operarsi per un banale incidente domestico | Colpa di una tazza da tè
Davide Formolo, ciclista del Team Movistar, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un incidente domestico causato da una tazza da tè. L'infortunio all'alluce, inizialmente considerato lieve, ha richiesto un intervento per suturare il tendine, costringendolo a saltare la prima fase della preparazione pre-stagionale.
Il ciclista italiano del Team Movistar dovrà saltare la prima parte della preparazione pre-stagionale per un infortunio all'alluce che sembrava una sciocchezza: "Finisce sotto i ferri per suturare il tendine". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Davide Formolo in infermeria per almeno sei settimnane: un banalissimo infortunio ferma il veronese #ciclismo #Movistar tuttobiciweb.it/article/176535… Vai su X
Davide Formolo in infermeria per almeno sei settimnane: un banalissimo infortunio ferma il veronese #ciclismo #Movistar https://www.tuttobiciweb.it/article/1765355319 - facebook.com Vai su Facebook
