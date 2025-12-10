Davide Formolo deve operarsi per un banale incidente domestico | Colpa di una tazza da tè

10 dic 2025

Davide Formolo, ciclista del Team Movistar, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un incidente domestico causato da una tazza da tè. L'infortunio all'alluce, inizialmente considerato lieve, ha richiesto un intervento per suturare il tendine, costringendolo a saltare la prima fase della preparazione pre-stagionale.

