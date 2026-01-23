Formolo si racconta a Bike Today | infortunio ripartenza e obiettivi 2026

In questa intervista su Bike Today, Davide Formolo condivide la sua esperienza di infortunio, il percorso di recupero e i progetti per il 2026. Dopo un incidente domestico che ha interrotto la sua preparazione, il ciclista si racconta, offrendo uno sguardo sincero sulla sua ripartenza e sugli obiettivi futuri nel mondo del grande ciclismo.

Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato ai protagonisti del grande ciclismo. Gennaio segna la ripartenza del World Tour, ma non per Davide Formolo, fermato da un incidente domestico che lo ha costretto a saltare la preparazione invernale. Un imprevisto che rallenta l’avvio di stagione, ma non cambia le ambizioni di uno degli uomini più affidabili del gruppo. Il corridore azzurro, oggi alla Movistar, è il protagonista della puntata. Classe 1992, Formolo vanta un palmarès di assoluto livello: sei vittorie in carriera, di cui tre nel World Tour, con la storica tappa conquistata al Giro d’Italia 2015, e la Maglia Tricolore vinta nel 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Formolo si racconta a Bike Today: infortunio, ripartenza e obiettivi 2026 Bike Today | Martin Marcellusi: obiettivi, Giro d’Italia e sogni World TourBenvenuti a Bike Today, il programma dedicato alle storie e agli aggiornamenti del ciclismo su strada. Oroscopo Capricorno 2 gennaio 2026: concretezza, obiettivi chiari e ripartenza solidaL’oroscopo del 2 gennaio 2026 per il Capricorno indica una giornata incentrata sulla concretezza e sulla chiarezza degli obiettivi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Formolo si racconta a Bike Today: infortunio, ripartenza e obiettivi 2026

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.