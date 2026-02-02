Danni del maltempo muro di contenimento frana in via Papa Luciani | la strada resta aperta

La strada di via Papa Luciani resta aperta nonostante i danni causati dalla frana. Dopo le forti piogge della settimana scorsa, si vedono ancora i segni di un muro di contenimento che è crollato, ma nessuna chiusura è stata decisa. La situazione è sotto controllo, e le autorità monitorano la zona per evitare ulteriori problemi.

Nel frattempo il viale Delle Dune di San Leone è di nuovo percorribile e la pista ciclabile ha miracolosamente retto alle abbondanti piogge Dopo la violenta ondata di maltempo della settimana scorsa in città è tornato il sereno ma restano visibili i segni lasciati dalle abbondanti piogge. Lungo la strada provinciale 80, che da via Papa Luciani collega Agrigento a Favara, una frana nell’area demaniale ha causato il crollo di un muro in cemento armato che si è adagiato sulla carreggiata. La spinta del terreno sovrastante ha anche ribaltato due file di gabbioni di contenimento. In prossimità del crollo la carreggiata è stata ristretta ed è stato istituito il senso alternato di marcia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Questa mattina una frana ha bloccato la strada che porta alle frazioni di Caserta.

È stata disposta la chiusura di via dei Pini a causa del crollo di un muro di contenimento lungo la strada.

Maltempo Messina: pericolo a Ritiro, evacuate alcune personeNuovi danni a causa di una nuova ondata di maltempo a Messina e provincia dopo il passaggio del ciclone Harry dei giorni scorsi. Dopo la chiusura della SS113 a causa di alcune verifiche ad un muro di ... strettoweb.com

Naro, maltempo aggrava il dissesto idrogeologico: frana muro Villa Comunale, voragini in centro e Piazza Garibaldi ancora chiusaIl passaggio del ciclone Harry e le persistenti piogge intense delle ultime settimane continuano a lasciare segni profondi nel territorio agrigentino. A Naro, uno dei comuni più colpiti della ... canicattiweb.com

“Un Papa inatteso. Beato Luciani, uno sguardo profetico sull’uomo di oggi”, è allestita nello spazio dell’oratorio #31Centro di via Canoniche 7, dal 30 gennaio all’8 febbraio. x.com

I lavori in Via Olmo, all’intersezione con Via Papa Luciani, sono terminati! Dopo una lunga attesa, dovuta alla necessità di tutelare il pino domestico attraverso adeguate prove e esami, abbiamo completato il ripristino della strada, eliminando i dossi artificia - facebook.com facebook