Danni del maltempo | frana sulla strada per raggiungere le frazioni

Questa mattina una frana ha bloccato la strada che porta alle frazioni di Caserta. Il maltempo di stanotte ha causato allagamenti e alberi caduti, creando non pochi disagi. I residenti sono rimasti isolati e i soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

Chiusa al transito la via che dalla collina di Sant'Antonio porta al bivio di Casamostra: "La macchina amministrativa è impegnata nella risoluzione della problematica. Si consigliano pertanto percorsi alternativi" Il maltempo che sta flagellando il casertano da stanotte ha provocato allagamenti in diverse zone della provincia e non sono mancati cedimenti di alberi. A Teano si è verificata una frana. Lo smottamento ha interessato la zona tra Teano e le frazioni di Casamostra e Casi. La strada di collegamento tra il centro di Teano e le due frazioni non è perrcorribile ed è stata chiusa al transito dalla collina di Sant'Antonio al bivio di Casamostra, in entrambi i sensi di marcia.

