Daniela Ruggi ultime notizie si indaga per omicidio Ma come è stata uccisa e chi l’ha portata nella torre?

La polizia di Modena sta indagando sulla morte di Daniela Ruggi, scomparsa da Vitriola di Montefiorino. Dopo l’esame del DNA sul teschio trovato a torre Pignone, gli investigatori sono certi che si tratta di lei. Ora cercano di capire come sia stata uccisa e chi l’ha portata fin lì. Gli agenti sospettano che qualcuno abbia spostato i resti, portandoli nel vecchio edificio in un secondo momento. La vicenda resta avvolta nel mistero e i prossimi giorni potrebbero portare nuove risposte.

Modena, 2 febbraio 2026 – Si infittisce sempre più il mistero sulla scomparsa di Daniela Ruggi. Dopo la conferma del dna sul teschio ritrovato a torre Pignone prende sempre più corpo l'ipotesi che vi sia un responsabile per la morte della 32enne di Vitriola di Montefiorino e, soprattutto, l'ipotesi che qualcuno abbia spostato quei resti in un secondo momento portandoli nell'edificio in disuso. Con la certezza del decesso della donna cambiano le 'carte in tavola' anche in Procura dove l'indagine si indirizza verso l'ipotesi di omicidio volontario contro ignoti e non più per sequestro di persona come è stato fino ad ora, reato quest'ultimo che vede ancora indagato lo 'sceriffo' Domenico Lanza; per lui si attende la decisione del giudice sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

