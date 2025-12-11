Diana è stata uccisa la svolta dopo l' autopsia | si indaga per omicidio

Diana Canevarolo, 49enne trovata senza vita nel cortile della sua abitazione di Torri di Quartesolo, è stata oggetto di un’autopsia durata sei ore. La procura ha aperto un’indagine per omicidio, dopo aver letto i primi risultati e aver iniziato a raccogliere elementi utili per chiarire le circostanze della tragedia.

È durata sei ore l'autopsia sul corpo di Diana Canevarolo, la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione di Torri di Quartesolo, all'alba del 4 dicembre scorso. Dall'esame autoptico svolto sul corpo della donna, morta due giorni dopo all'ospedale di Vicenza, sarebbero.

Diana Canevarolo era stata trovata agonizzante all'alba di giovedì 4 dicembre nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo. «La finestra era chiusa, il tetto inaccessibile, non si è certo lanciata»

Diana Canevarolo è stata uccisa, la procura indaga per omicidio. Il fratello: «Lei e il marito erano separati in casa e litigavano»

Svolta nel giallo di Torri di Quartesolo, si indaga per omicidio: «Diana è stata uccisa» - La donna di 49 anni era stata trovata agonizzante nel cortile del suo condominio di via Zara a Torri di Quartesolo, nel Vicentino ...