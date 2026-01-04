Daniela Ruggi ultime notizie | trovati resti umani vicino alla casa della 32enne scomparsa C’è intimo femminile

Le autorità hanno rinvenuto resti umani nelle vicinanze dell’abitazione di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa a Modena. Tra i materiali trovati vi è anche intimo femminile. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze di questa vicenda e identificare eventuali responsabili. Restano in corso ulteriori approfondimenti per fare luce su quanto accaduto.

Modena, 4 gennaio 2025 – Potrebbe essere arrivata a una drammatica svolta l'indagine sulla scomparsa di Daniela Ruggi. Secondo quanto riportato da fonti della trasmissione Chi l'ha visto? e confermato dalle agenzie, sono stati ritrovati resti umani all'interno di un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino (Modena). Intimo femminile sul luogo del ritrovamento. Il ritrovamento, avvenuto lo scorso 1° gennaio ad opera di due escursionisti che si trovavano in zona, assume contorni inquietanti per un dettaglio specifico: accanto ai resti ossei è stato rinvenuto anche un capo di abbigliamento intimo femminile.

Daniela Ruggi, Chi l'ha visto: «Ritrovati resti umani e abbigliamento intimo femminile in un casolare». Cosa sappiamo - ' sono stati trovati resti umani in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino (Modena). leggo.it

Daniela Ruggi: cos’è successo?/ Il mistero della 31enne scomparsa nel 2024 da Montefiorino - A "Storie di sera" il caso di Daniela Ruggi: cos'è successo alla donna 31enne scomparsa nel 2024 da Montefiorino senza lasciare alcuna traccia Protagonista nella serata di oggi – lunedì 17 novembre ... ilsussidiario.net

#Modena Accertamenti su resti umani e un capo di abbigliamento intimo femminile trovati in un casolare abbandonato a Montefiorino, non lontano dall'abitazione di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024. Lo si legge sui social di @chilhavistorai3 x.com

