Il reggiseno il teschio i finti carabinieri La testimonianza choc su Daniela Ruggi

15 gen 2026

Una testimonianza emergente descrive gli ultimi mesi di Daniela Ruggi, scomparsa da settembre 2024. La donna, nota per il suo stile di vita discreto, è stata vista in compagnia di persone sospette, tra cui un reggiseno, un teschio e individui travestiti da carabinieri. La sua scomparsa, avvenuta senza lasciare tracce, solleva domande sulla sua sorte e sulle circostanze che l’hanno portata a lasciare casa con i suoi beni e i telefoni sempre con sé.

È scomparsa da settembre 2024, lasciando a casa i telefoni da cui non si separava mai e una cospicua somma di denaro. Tuttavia il contesto sembra mostrare come molto remota l’ipotesi che i resti rinvenuti in un casolare di Vitriola alla fine del 2025 possano appartenere a Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa nel 2024. A cominciare dal fatto che alla famiglia, che ha appreso dai media la notizia del ritrovamento, non è stato chiesto il Dna per un eventuale confronto. “ Chi l’ha visto? ” ha ascoltato la testimonianza di uno degli escursionisti che avrebbero trovato i resti umani lo scorso 31 dicembre: “ Eravamo a fare un giro ed eravamo assolutamente all’oscuro dei fatti successi, perché io non guardo la tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

