Negli ultimi quattro anni, la guerra in Ucraina ha rappresentato un laboratorio per la strategia globale, influenzando anche i territori italiani. Questi eventi hanno messo in evidenza l’importanza di un approccio ibrido e di resistenze condivise, offrendo spunti di riflessione su come il sistema-Paese possa adattarsi alle sfide di un contesto internazionale in rapido cambiamento.

Negli ultimi quattro anni, la guerra in Ucraina si è imposta come uno dei principali laboratori della competizione strategica contemporanea. Non soltanto per l’intensità dello scontro militare, ma per la rapidità con cui il conflitto ha accelerato l’impiego di nuove tecnologie e ridefinito i confini stessi della guerra tra Stati. Una trasformazione che non riguarda più soltanto il campo di battaglia, ma coinvolge in modo diretto le società nel loro complesso. Il “fronte interno”, concetto che sembrava appartenere alla storia del Novecento, è tornato centrale. Ma in forme radicalmente diverse. Se nel passato era esposto ai bombardamenti e alla distruzione fisica, oggi è attraversato da minacce meno visibili e più pervasive: disinformazione, attacchi cyber, manipolazione cognitiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal fronte del conflitto ai territori italiani. Lezioni ibride per il sistema-Paese

Leggi anche: I limiti del nostro sistema politico di fronte ai cambiamenti geopolitici in corso

Leggi anche: Orsini, la storia dal fronte del palco: "Racconto la mia vita e il Paese"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La mostra ‘Occhi sulla storia’. Scoppia la Grande Guerra: il ruolo sociale del giornale; Storia II Guerra Mondiale: Svolte e Crolli nel Conflitto Globale; Vertice a Kiev: l’Italia dice no ai soldati e punta sull’addestramento degli ucraini; Ucraina 2025, tra avanzate russe e narrazioni contrapposte: il bilancio militare di un anno decisivo.

COP30: l’Italia lancia i “Territori Viventi”, un nuovo paradigma di resilienza climatica - La Conferenza delle Parti sul clima ospita la presentazione di una proposta italiana ambiziosa e strategica: il modello dei "Territori Viventi". adnkronos.com

Guerra Israele-Iran, i soldati italiani schierati in Medio-Oriente: quali sono le missioni e le basi vicine al conflitto - Oriente la situazione si fa sempre più accesa, con Israele e Iran che non accennano a fermare le ostilità dopo l'offensiva che Tel Aviv ha sferrato contro Teheran nella notte del 12 giugno. ilmattino.it

Il centrodestra ha bocciato la proposta di sollevare un conflitto di attribuzione di fronte alla Consulta sul caso di Roberto Scarpinato. L’ex magistrato ora eletto con il M5S aveva chiesto che fosse la Corte costituzionale a pronunciarsi sull’operato della Procura - facebook.com facebook