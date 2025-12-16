La carta di identità cartacea sarà valida fino al prossimo 3 agosto
Dal 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea perderà la validità, secondo una circolare del Ministero dell’Interno. La decisione deriva dall’obbligo di integrare il documento con la zona leggibile automaticamente (Mrz), che attualmente manca nel formato cartaceo.
Dal prossimo 3 agosto del 2026 la carta di identità cartacea non sarà più valida. Lo stabilisce una circolare del ministero dell’Interno, visto che il documento cartaceo non è dotato di Mrz (Machine readable zone), ovvero la zona che ne permette la lettura ottica, diventata obbligatoria secondo. Bolognatoday.it
Carta d’identità, addio a quella cartacea (che hanno ancora in 8 milioni): ecco dove e come nasce la «Cie» - Circa 8 milioni di italiani entro il 3 agosto 2026 dovranno sostituire la tradizionale carta d’identità cartacea con la versione elettronica. corriere.it
Avviso cessazione validità carta identità cartacea dal 03/08/2026 Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida per effetto del regolamento europeo n. 1157/2019. Si ricorda che per il rilascio della nuova CIE non serve che quella cartac - facebook.com facebook
