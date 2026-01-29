Dl Semplificazioni cosa prevede | dalla carta d’identità all’Isee fino alla tessera elettorale

Domani il Consiglio dei ministri esaminerà il decreto Semplificazioni, un pacchetto di norme che mira a rendere più facili alcune pratiche quotidiane per i cittadini. Tra le misure previste, ci sono modifiche alla carta d’identità, all’Isee e anche alla tessera elettorale. Il governo punta a snellire le procedure e ridurre i tempi, con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra persone e pubblica amministrazione.

Il decreto Pnrr-Coesione, ribattezzato come “ Dl Semplificazioni “, è in arrivo giovedì sul tavolo del Consiglio dei ministri e contiene un pacchetto di semplificazioni che incide direttamente su alcuni strumenti centrali nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Le novità riguardano l’Isee, la carta d’identità elettronica e la tessera elettorale, con l’obiettivo di ridurre adempimenti e rendere più lineare l’accesso a servizi e diritti. Come cambia l’Isee: si calcolerà in modo automatico. La sede Inps di via dell’Amba Aradam a Roma (Ansafoto). Sul fronte dell’Isee, il decreto introduce il modello automatico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Decreto semplificazioni: carta d’identità «a vita», Isee automatico e tessera elettorale digitale. Cosa cambia per i cittadini

Il governo si appresta a varare un nuovo decreto che semplifica molte pratiche quotidiane.

Carta d’identità “illimitata” per gli over 70, tessera elettorale digitale, per ottenere i bonus non servirà più presentare ISEE. In arrivo DL Pnrr

Questa settimana il Governo ha approvato un nuovo decreto che semplifica le procedure per molti cittadini.

D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni; Carta d'identità illimitata per gli over 70, tessera elettorale digitale, per ottenere i bonus non servirà più presentare ISEE. In arrivo DL Pnrr; Scuola, per accedere al registro elettronico serviranno SPID o CIE: cosa cambia; Registro elettronico con SPID: cosa cambia per famiglie e studenti.

dl semplificazioni cosa prevedeDecreto semplificazioni: cosa contiene e cosa cambia, dall’Isee al PosLa bozza del testo normativo prevede una validità di 50 anni per le carte d’identità elettroniche rilasciate agli over 70 e la tessera elettorale digitale. Tutte le misure ... giornaledibrescia.it

