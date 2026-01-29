Dl Semplificazioni cosa prevede | dalla carta d’identità all’Isee fino alla tessera elettorale

Domani il Consiglio dei ministri esaminerà il decreto Semplificazioni, un pacchetto di norme che mira a rendere più facili alcune pratiche quotidiane per i cittadini. Tra le misure previste, ci sono modifiche alla carta d’identità, all’Isee e anche alla tessera elettorale. Il governo punta a snellire le procedure e ridurre i tempi, con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra persone e pubblica amministrazione.

