Natale con Antonio Vivaldi a Buttrio
“Natale con Antonio Vivaldi”. Questo il titolo della serata musicale che vedrà esibirsi un nutrito ensemble di strumenti a fiato domenica 28 dicembre alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Giacomo e San Bartolomeo a Camino di Buttrio. Un evento che rientra nel cartellone di eventi organizzato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Il Conservatorio Maderna-Lettimi celebra il Natale con l'omaggio ad Antonio Vivaldi
