‘Melodies’ | note nel tempo Concerto solidale per Ant

Da ilrestodelcarlino.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le strade rinascimentali della nostra città, ci attende un viaggio sulle note musicali attraverso i secoli, dal rigore barocco di Vivaldi alle leggendarie canzoni dei Queen e dei Beatles: è questa la proposta di ‘Melodies’, il meraviglioso concerto di domani alle 21, che vedrà come protagonisti il maestro Antonio Rolfini al pianoforte e il maestro Simone Montanari al violoncello. Lo spettacolo musicale si svolgerà all’interno del Circolo Negozianti, di palazzo Roverella, in corso Giovecca 47. È importante ricordare che il concerto è stato organizzato a favore della fondazione Ant della nostra città, che si impegna ogni giorno dal 1987 per fornire assistenza medica domiciliare gratuita ai pazienti oncologici e ad essere di supporto psicologico ai loro familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8216melodies8217 note nel tempo concerto solidale per ant

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Melodies’: note nel tempo. Concerto solidale per Ant

Quando la musica incontra la solidarietà, in programma il concerto 'Melodies' per AntIl 23 gennaio a Ferrara, presso il palazzo Roverella, si svolgerà il concerto ‘Melodies’, con arrangiamenti di Antonio Rolfini.

E sabato c’è il concerto a sostegno dell’AntSabato si terrà un concerto a sostegno di Emergency Ferrara, in concomitanza con l'apertura del temporary shop in piazza Trento Trieste.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: ‘Melodies’: note nel tempo. Concerto solidale per Ant; Blue Note Milan: programmazione della settimana; Music station, scuola e concerti: Salviamo le note da vivo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.