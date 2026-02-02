Da Napoli a Modena il giovane talento saluta la sua città | è la scelta giusta?

Il giovane talento lascia Napoli e si trasferisce a Modena. La decisione ha diviso i tifosi, ma lui sembra convinto di aver fatto la scelta giusta. Nelle ultime settimane, il mercato si è mosso rapidamente, con tanti colpi di scena, e questo trasferimento si inserisce in un quadro di grandi cambiamenti per il club partenopeo.

In una sessione di mercato molto agitata dall'inizio fino alle battute finali, il Napoli ha visto grandi cambiamenti in poche settimane. Dalla partenza di Noa Lang all'arrivo di Giovane, fino alla scelta su giovani nuovi innesti pronti a costituire il futuro del club. E a proposito di futuro, chi ha invece lasciato la maglia azzurra è Giuseppe Ambrosino, trasferitosi al Modena. Ambrosino al Modena: l'azzurro saluta Napoli. Nel corso della sessione invernale, Giuseppe Ambrosino ha dovuto salutare il Napoli e aprirsi ad una nuova avventura in carriera. Il classe 2003, già nel giro della Nazionale Under 21, è uno dei prospetti più attesi in casa azzurra, tant'è che l'operazione che lo vede protagonista si è fatta, ma soltanto a titolo temporaneo.

