Olivia Dean, l’artista britannica diventata famosa grazie ai suoi brani su TikTok, ha conquistato anche il palco dei Grammy 2026. La cantante, che si definisce femminista e ha radici di immigrati, ha ottenuto il riconoscimento più importante nel mondo della musica. Ora si gode il momento, dopo aver fatto parlare di sé come una delle rivelazioni dell’anno.

Infatti, Dean non ha mai avuto paura di definirsi femminista e la sua musica, che si ispira alle grandi voci femminili della black music, da Lauryn Hill ad Aretha Franklin, vuole proprio portare consapevolezza tra le donne. È un pop leggero in cui, però, viene ribaltata l'immagine femminile: le canzoni d'amore sono sempre scritte dal punto di vista della donna che non è mai subalterna all'uomo, ma anzi è consapevole dei propri punti dei forza, di quello che vuole e si domanda se la persona che ha di fronte sia davvero adatta a lei. Brani come Man I Need e So Easy (To Fall In love), perfetti per un reel su Instagram o un TikTok, social che le hanno dato fama mondiale, non sono solo un motivetto orecchiabile da canticchiare durante la giornata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Olivia Dean, l'artista rivelazione dei Grammy 2026, orgogliosa di essere femminista e nipote di immigrati

Approfondimenti su Olivia Dean

Olivia Dean ha vinto il premio come miglior artista emergente ai Grammy.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

| Chappell Roan consegna il Grammy di Best New Artist a Olivia Dean! x.com

#Vendite Ecco secondo i dati di Mediatraffic i 15 album femminili più venduti mondialmente nel 2026. Vendite fisiche + Streaming + Digital download. #1 Taylor Swift: The life of a showgirl 601.000 #2 Olivia Dean: The art of loving 494.000 #3 Sabrina Carpente - facebook.com facebook