Ciclostorica Firenze-Pistoia abbigliamento vintage e bici d' epoca per ricordare la prima corsa del 1870

Domenica 1 febbraio, alle 9 del mattino, si corre la Ciclostorica Firenze-Pistoia. La manifestazione ripercorre i 33 km della prima corsa del 1870, con abbigliamento vintage e bici d’epoca. Partenza dal piazzale delle Cascine di Firenze, con ex professionisti come Giovannetti, Poli, Giordani e Popovych che partecipano insieme a Gianmarco e Matteo Ballerini, figli del celebre Franco. Una giornata dedicata alla storia e alla passione per il ciclismo, tra ricordi e tradizione.

L'Italia è la patria delle ciclostoriche, con una tradizione che non si ritrova in nessun'altra nazione. Pensiamo soltanto all'Eroica, che richiama a Gaiole in Chianti decine di migliaia di appassionati e familiari e si corre sulle strade sterrate della provincia di Siena. C'è anche il Giro d'Italia d'Epoca, organizzato e presieduto da Michela Moretti Girardengo, la bisnipote del primo Campionissimo. Domani primo febbraio tutto questo mondo che attira sempre più si mette in moto con la Firenze-Pistoia 1870, rievocazione storica della prima corsa ciclistica su strada disputata in Italia il 2 febbraio 1870.

