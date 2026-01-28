Una giornata di festa tra Firenze e Pistoia per la presentazione della ciclostorica in programma domenica primo febbraio. Alla sala Gonfalone del Comune di Pistoia si sono riuniti l’assessore al turismo Alessandro Sabella e il presidente del Comitato Provinciale di ciclismo Alessandro Becherucci, insieme a Mariangela Niccolai dell’Uiset. A Firenze, all’interno del Museo Zeffirelli, si sono incontrati l’assessore allo sport Letizia Perini, il presidente dell’Uiset Sandro Tacconi, Michela Piccioni, Luca Menichetti del Comitato Regionale di

Firenze,28 gennaio 2026 - In contemporanea presso la Sala Gonfalone del Comune di Pistoia presente l’assessore al turismo Alessandro Sabella, il presidente del Comitato Provinciale di Pistoia di ciclismo Alessandro Becherucci, Mariangela Niccolai dell’Uiset, e presso la Sala della Musica del Museo Zeffirelli a Firenze con l’assessore allo sport Letizia Perini, il presidente dell’Uiset (Unione Italiana Sport e Turismo) Sandro Tacconi, Michela Piccioni, il presidente del Comitato Regionale di ciclismo Luca Menichetti, Riccardo Nencini (Gabinetto Viesseux) e Marco Ricciarini dell’Universita di Firenze, è stata presentata la ciclostorica Firenze-Pistoia in programma domenica primo febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una vera festa, ecco la ciclostorica Firenze-Pistoia

Approfondimenti su Firenze Pistoia

La Casentina 2026 è la prima ciclostorica della vallata del Casentino, dedicata a bambine e ragazzi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Firenze Pistoia

Argomenti discussi: Ecco Assaggi di teatro. Parte la stagione al Rosini; I nostri lettori alla festa di Repubblica: Così siamo diventati una famiglia; CioccolaTò 2026, dal 13 al 17 febbraio torna la Festa del cioccolato a Torino; Amata, amatissima, torna la Gioeübia in Valle Olona: ecco dove e quando.

La vera origine del Natale: una festa (interiore) che in realtà non conosciamo davveroL’essenza del Natale, la festa più grande e diffusa in Occidente, è stata quasi completamente smarrita. E non è colpa della modernità, perché la rimozione dell’origine autentica del Natale è iniziata ... corriere.it

La Firenze-Pistoia 1870 è la rievocazione storica della prima corsa ciclistica su strada disputata in Italia il 2 febbraio 1870. L’evento si svolgerà domenica 1° febbraio, con partenza alle ore 9 dal Piazzale delle Cascine di Firenze. A guidare la manifestazione s - facebook.com facebook

Il 31 gennaio a #Pistoia appuntamento con il libro di Simone Fagioli sull’impegno politico del fondatore della Fondazione Turati nel dopoguerra, tra Pistoia e Firenze. È il primo di una serie di eventi per festeggiare i nostri 60 anni x.com