Consiglio comunale di Frosinone | il 24 dicembre un test politico insolito e decisivo

Il Consiglio comunale di Frosinone è convocato per la vigilia di Natale, un giorno insolito per una seduta, che appare come un bel banco di prova per l'amministrazione Mastrangeli. L’ordine del giorno comprende provvedimenti rilevanti come variazioni di bilancio, aliquote IMU e IRPEF, piani. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

