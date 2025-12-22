Consiglio comunale di Frosinone | il 24 dicembre un test politico insolito e decisivo
Il Consiglio comunale di Frosinone è convocato per la vigilia di Natale, un giorno insolito per una seduta, che appare come un bel banco di prova per l'amministrazione Mastrangeli. L’ordine del giorno comprende provvedimenti rilevanti come variazioni di bilancio, aliquote IMU e IRPEF, piani. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Convocazione Consiglio Comunale – 24 Dicembre 2025; Frosinone - Pallone sceglie la Lista per Frosinone, il vicesindaco Scaccia: Onorato dell'ingresso, persona seria e dalle indubbie capacità; Ferentino, Consiglio comunale sul bilancio: per l'opposizione uno spettacolo indegno da parte del sindaco e della maggioranza; Frosinone, Un Natale a nervi scoperti.
Frosinone – Per l’assessore Piacentini arriva l’appoggio in Consiglio: la lista Identità Frusinate continua a puntellare l’Amministrazione Mastrangeli - Durante l’ultima assise non sono passati inosservati i fitti scambi tra il delegato al Bilancio e il consigliere Christian Alviani ... tunews24.it
Frosinone – Salta l’operazione Polo Civico in Consiglio: il vero sconfitto è Tagliaferri (Fdi), che dopo le Provinciali rischia di finire nel mirino del partito - Qualora il gruppo frusinate di Fdi non riuscisse neanche a piazzare Carfagna in Provincia, allora il partito potrebbe intervenire a gamba tesa: a rischiare grosso è il presidente di Ales ... tunews24.it
Si collega al consiglio comunale direttamente dallo stadio, vota e poi festeggia il gol della Juve: è polemica sull’esponente di Fratelli d’Italia ripreso sugli spalti. L’opposizione parla di mancanza di rispetto, ma la replica è immediata - facebook.com facebook
