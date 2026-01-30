L’Unione Europea si discosta dal principio che considera i terroristi da trattare come terroristi anche se sono israeliani. La Kaja Kallas ha spiegato che l’Ue ha deciso di sanzionare le Guardie della rivoluzione iraniana, definendole terroristi, e di colpire con sanzioni quindici persone e sei enti coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani in Iran. La decisione ha suscitato polemiche e fa discutere sulla coerenza delle politiche europee in materia di terrorismo.

“Se ti comporti da terrorista, devi essere trattato da terrorista”, dice l’Alta Rappresentante per la politica estera Ue Kaja Kallas, argomentando l a decisione dell’Ue di designare il Corpo della Guardie della rivoluzione iraniana come terroristi e di comminare sanzioni nei confronti di quindici persone e sei entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Del resto, l’Ue ha già adottato 19 pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia in conseguenza dell’invasione dell’Ucraina: “Se ti comporti da terrorista, devi essere trattato da terrorista”. Questa me la segno. Il primo ministro di Israele e il suo ex ministro della Difesa sono accusati di Crimini di Guerra e Crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale, alla quale aderiscono tutti e 27 i paesi dell’Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il principio dell’Ue per cui “un terrorista va trattato da terrorista” non si applica a Israele

Approfondimenti su Ue Iran

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno deciso di mettere la Guardia rivoluzionaria iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ue Iran

Argomenti discussi: Cannabis, la Corte UE contro l’Ungheria: Ha violato il principio di leale cooperazione; Il mantra della efficienza energetica dell’Unione europea è caduto in disgrazia; Il Golden power fra globalizzazione e deglobalizzazione, negli orientamenti della Commissione e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei giudici amministrativi - DB; Farmaci critici, il Parlamento UE cambia rotta: sicurezza dell'approvvigionamento prima del prezzo.

La Corte UE contro l’Ungheria: Ha violato il principio di leale cooperazioneI giudici di Lussemburgo condannano l'Ungheria per aver votato contro la posizione comune in materia di cannabis ... eunews.it

Ue-Mercosur, il Parlamento europeo dice noStop all’accordo con il ricorso alla Corte di Giustizia: vincono agricoltori e territori, ora serve coerenza nelle politiche commerciali di Patty L'Abbate (*) Il Parlamento europeo ha fermato l’accord ... ambienteambienti.com

Israele comanda, la magistratura italiana esegue. Condannato il palestinese Anan Yaeesh. Resistere all’occupazione illegale del proprio paese, principio riconosciuto dal diritto internazionale, sarebbe un atto di terrorismo. Vergogna. - facebook.com facebook