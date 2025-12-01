L’Ottava tappa del parco letterario Emma Perodi | installate davanti alla pieve panchina leggio e un pannello su San Martino
Arezzo, 1 dicembre 2025 – . Il Parco Letterario Emma Perodi da oggi ha un’installazione artistica di pregio realizzata in ferro battuto dal maestro Roberto Magni, progettata e voluta dal Parco letterario e dalla sua Presidente Annalisa Baracchi. Ad accogliere questa nuova installazione che collega i luoghi letterari ispirate dalle famose novelle perodiane, oltre il Sindaco Antonio Fani e l’Assessora alla Cultura Angela Lachi, anche sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Mario Meini e il Direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Andrea Gennai. 🔗 Leggi su Lanazione.it
