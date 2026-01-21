il parco degli acquedotti rinasce grazie ai luoghi del cuore

Il Parco degli Acquedotti si prepara a una nuova fase di valorizzazione, grazie al progetto dei Luoghi del Cuore. L’intervento prevede la riqualificazione del laghetto e delle aree storiche, puntando a preservare il patrimonio naturale e culturale del parco. Un’iniziativa volta a migliorare la fruibilità e la bellezza di uno dei luoghi più significativi della città, rispettando l’identità storica e ambientale del sito.

Cosa: Un progetto di riqualificazione e valorizzazione per il laghetto e le aree storiche del Parco degli Acquedotti.. Dove e Quando: Roma, Parco Regionale dell’Appia Antica; i lavori sono finanziati nell’ambito della XII edizione del censimento FAI.. Perché: Recuperare la memoria storica di uno dei polmoni verdi più suggestivi della Capitale, migliorando biodiversità e fruizione pubblica.. Il patrimonio culturale e paesaggistico del Lazio torna a splendere grazie alla sinergia tra cittadinanza attiva e istituzioni. Nell’ambito della XII edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è stato annunciato un importante intervento di recupero che interesserà uno dei siti più iconici di Roma: il Parco degli Acquedotti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

