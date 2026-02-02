La polizia ha trovato l’assassino a circa ottanta chilometri dal luogo del delitto. L’uomo, che già aveva lasciato tracce nel primo episodio, è tornato sul posto del crimine. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratta di una fuga o di un gesto consapevole. La scena del delitto si ripete, come già accaduto in passato, e ora si cerca di fare luce sui motivi di questa nuova presenza.

Tempo di lettura: 2 minuti L’assassino torna sempre sul luogo del delitto anche se questa volta a circa ottanta chilometri di distanza. Il rocambolesco 4-3 al comunale di Caravaggio (LEGGI QUI) che ieri ha consegnato ai posteri il pomeriggio della Strega non è un unicum nella recente storia giallorossa perché qualcosa di curiosamente molto simile si era già verificato nel lontano 26 gennaio 2010. Era il Benevento di Evacuo e Clemente con in panchina mister Camplone. I sanniti in quel turno erano di scena allo ‘Speroni’ di Busto Arsizio per affrontare la Pro Patria e dopo l’iniziale vantaggio di Ferraro, la Strega subì un inatteso tris con le squadre negli spogliatoi sul 3-1 ( Ripa, Pacilli e Serafini ) per i lombardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da 3-1 a 3-4, il Benevento lo aveva già fatto: il curioso precedente

Un imprenditore bresciano di 66 anni, Giorgio Bortolo Oliva, è stato multato dopo aver atterrato con l'elicottero sulle piste da sci del Maniva, una pratica già ripetuta alcuni mesi fa a Madonna di Campiglio.

