Carlos Cuesta sicuro | Non siamo riusciti ad incidere Ecco dove dobbiamo migliorare in casa Parma

Calcionews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha voluto fare delle dichiarazioni nonostante la sconfitta Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha analizzato la prestazione della squadra: “I primi quindici minuti sono stati difficili, l’avversario è partito molto meglio di noi e ha indirizzato subito la partita. Noi abbiamo iniziato rincorrendo, cercando di rientrare in partita. Successivamente siamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

carlos cuesta sicuro non siamo riusciti ad incidere ecco dove dobbiamo migliorare in casa parma

© Calcionews24.com - Carlos Cuesta sicuro: «Non siamo riusciti ad incidere. Ecco dove dobbiamo migliorare in casa Parma»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Parma, Cuesta: "Cutrone può darci tanto e lo sta già facendo. I gol non sono tutto" - Il rendimento offensivo di Patrick Cutrone è stato oggetto di discussione della conferenza stampa di oggi per Carlos Cuesta, allenatore del Parma,. tuttomercatoweb.com scrive

carlos cuesta sicuro siamoCuesta: «Il salto di qualità non passa dall’Udinese, è ogni giorno» - Carlos Cuesta, técnico del Parma, presenta la sfida di domani (ore 15) al “Tardini” con l’Udinese, più avanti di 4 punti in classifica. Come scrive sportparma.com

carlos cuesta sicuro siamoCuesta sale in cattedra: «Allenatori, siate credibili e competenti» - Il maiorchino è salito in cattedra nella serata di gala dell’Associazione Allenatori Italiani di Calcio del comitato provinciale, in cui si assegnava il 33° ... lungoparma.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Carlos Cuesta Sicuro Siamo