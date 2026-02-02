Il prezzo dell’oro e dell’argento crolla, e si tratta del peggior disastro dal 1983. Negli ultimi giorni, i mercati delle materie prime sono stati scossi da una forte discesa dei metalli preziosi. Dopo settimane di aumento, l’oro ha perso terreno e ora si trova ai livelli più bassi degli ultimi anni. La causa principale sembra essere il ritorno della volatilità legata alle decisioni di Trump, che ha alimentato incertezza e vendite sui mercati. La situazione rimane molto fluida e gli investitori sono in attesa di capire come evolver

Il mondo delle materie prime ha vissuto giorni di autentica turbolenza. Dopo una risalita che aveva portato l’oro a superare i 5.500 dollari per oncia troy (ozt) e l’argento oltre i 120 dollari, i mercati hanno subito una brusca inversione a U. Giovedì scorso l’oro aveva raggiunto il nuovo record storico di 5.600 dollari, con l’argento scambiato a 120 dollari. Improvvisamente i prezzi hanno iniziato a scendere fino ai 4.770 dollari per oncia di venerdì sera. Venerdì 30 gennaio l’oro è arrivato a perdere oltre il 12 per cento, un crollo che non si registrava dal 1983. L’argento è sprofondato di oltre il 30 per cento in chiusura dei mercati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Crollo storico di oro e argento, il più grave dal 1983: perché sta accadendo (e cosa c’entra Trump)

