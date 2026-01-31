Il prezzo dell’oro e dell’argento crolla di colpo. Dopo aver raggiunto livelli record, i mercati vedono ora una forte discesa. La causa principale sembra essere la decisione di Donald Trump di intervenire sui mercati, creando incertezza tra gli investitori. Molti si chiedono se conviene ancora investire in queste materie prime, mentre il panico si diffonde tra chi aveva puntato su di esse.

Il mondo delle materie prime sta vivendo ore di pura adrenalina: dopo una cavalcata trionfale che ha portato l’ oro a sfondare i 5.500 dollari e l’ argento oltre i 120 dollari, il mercato ha subito una brusca inversione a U. Nella seduta di venerdì 30 gennaio 2026 l’oro è arrivato a perdere oltre il 12% (un crollo che non si vedeva dal 1983) e l’argento è sprofondato di oltre il 30%. Ma cosa ha innescato questa frana? Il crollo di oro e argento e il ruolo della Fed. La miccia è stata la nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve, una mossa di Donald Trump che ha ricalibrato istantaneamente le aspettative globali su dollaro e tassi di interesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crollo oro e argento, perché c’è dietro Trump: investire conviene ancora?

Nel primo scorcio del 2026, i mercati finanziari mostrano un crescente interesse per i metalli come oro, argento e litio.

Nel 2025, i mercati dei metalli preziosi hanno registrato sorprendenti record, con l'argento che supera i 60 dollari.

