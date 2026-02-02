Oro e argento prezzi in caduta libera | ecco cosa sta succedendo

I prezzi di oro e argento continuano a scendere, sorprendendo gli investitori. Dopo aver raggiunto picchi storici, i due metalli preziosi hanno invertito rotta e ora registrano cali netti sui mercati internazionali. La caduta si trascina da settimane, lasciando molti a chiedersi quanto durerà questa fase negativa.

I prezzi dell’ oro e dell’ argento in caduta libera, con le quotazioni che continuano a scendere dopo una drastica inversione di tendenza rispetto al rally che aveva spinto i metalli preziosi a livelli record. Oggi, negli scambi sui mercati asiatici, i prezzi spot dell’ oro sono crollati di oltre il 7% a 4.506 dollari (3.297 sterline) l’oncia, mentre l’argento è crollato del 10% a circa 76 dollari l’oncia. I prezzi hanno raggiunto nuovi massimi storici a gennaio, dopo che le banche centrali hanno aggiunto ulteriori lingotti alle loro riserve e gli investitori hanno investito in beni rifugio a causa delle incertezze finanziarie e geopolitiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

