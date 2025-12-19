Palingeo lascia la Borsa | Icop acquista oltre il 90% delle azioni
Palingeo si prepara a lasciare il mercato azionario, segnando la fine di un capitolo significativo. Con l'acquisto di oltre il 90% delle sue azioni da parte di Icop, si apre una nuova fase di consolidamento e crescita, che porterà la società verso un futuro diverso, più orientato alle strategie private e alle opportunità di sviluppo interne.
Si chiude una fase importante per Palingeo, la società che nei prossimi mesi uscirà ufficialmente dalla Borsa. L’offerta pubblica di acquisto promossa da Icop, gruppo con sede a Basiliano, ha infatti superato la soglia decisiva del 90 per cento del capitale sociale, aprendo la strada al ritiro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Juventus, cosa dice la Borsa tra bilanci e costo delle azioni? La situazione in casa bianconera non lascia dubbi
Leggi anche: Bper acquista il 9,99% delle proprie azioni , Unipol rafforza la presa in difesa da Unicredit, titolo supera i €10 (+6,6%)
OPA Palingeo, ICOP aumenta volontariamente prezzo offerta a 6,61 euro; ICOP raggiunge il 90% di Palingeo: delisting più vicino; ICOP arriva al 72,6% di Palingeo. Analisti non preoccupati da cash-out aggiuntivo; Quanto fattura ICOP, la multinazionale tascabile che sta comprando Palingeo a multipli stracciati.
Palingeo lascia la Borsa: Icop acquista oltre il 90% delle azioni - L’offerta pubblica di acquisto lanciata da Icop su Palingeo si è chiusa con esito positivo: superata la soglia del 90 per cento del capitale, la società sarà ritirata dalla Borsa. udinetoday.it
Icop conclude Opa su Palingeo, superato il 90% del capitale sociale - La Icop Spa ha concluso con successo l'opa su Palingeo superando la soglia del 90 per cento del capitale sociale per lo "squeeze out". ansa.it
ICOP raggiunge il 90% di Palingeo: delisting più vicino - ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling ... teleborsa.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.