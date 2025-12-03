Spread dell’Italia ancora in calo perché investire nel debito pubblico conviene
Continua il calo dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi. I titoli benchmark a 10 anni dei due Paesi hanno ormai solo lo 0,71% di differenziale di rendimento, grazie alle politiche di bilancio austere che il Governo Meloni ha scelto di applicare negli ultimi anni. I rendimenti rimangono però relativamente alti, grazie ai tassi di interesse ancora lontani dai livelli pre-pandemia. I mercati vedono gli investimenti nel debito pubblico italiano come sempre più sicuri. A dicembre si terranno quattro diverse aste tra Btp e Bot, che permetteranno a privati e grandi banche di investimento di acquistare titoli di Stato italiani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
