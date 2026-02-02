La sfida degli ascolti del sabato sera premia di nuovo C’è Posta per Te, ma The Voice Kids recupera terreno: dati Auditel e trend della serata tv. Sfida di ascolti da cardiopalma! “C’è Posta per Te” tiene la corona, ma “The Voice Kids” non molla. Sabato sera la battaglia per conquistare il pubblico italiano è stata serrata: sul ring della tv due colossi dell’intrattenimento si sono sfidati per il primato degli ascolti. Su Canale 5 “C’è Posta per Te” emerge ancora una volta vincitore, attirando circa 3,93 milioni di spettatori e il 27,1?% di share con la sua miscela di emozioni, sorprese e storie che toccano il cuore degli spettatori. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Crollano gli ascolti di C’è Posta per Te: The Voice Kids in rialzo!

Approfondimenti su C’è Posta per Te

Gli ascolti televisivi del 10 gennaio evidenziano un risultato significativo per C’è Posta per te, che si afferma come programma più seguito della serata.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crollano gli ascolti di C’è Posta per Te: The Voice Kids in rialzo!

Ultime notizie su C’è Posta per Te

Argomenti discussi: Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la notizia, Affari tuoi contro La ruota della fortuna; Supercoppa italiana, Napoli-Bologna: crollano gli ascolti, finale meno vista degli ultimi 15 anni; Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi; Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La Ruota.

Ascolti imbarazzanti per Striscia la Notizia, ieri sera il crollo totale: e ora che succede? Mai così bassi!Dopo gli ascolti non entusiasmanti ma nemmeno preoccupanti della prima puntata, Striscia la Notizia segna un clamoroso flop: ascolti bassi. donnapop.it

Striscia la notizia fa flop e affonda alla seconda serata: gli ascoltiPessimo risultato per Striscia la notizia alla seconda puntata: il programma di Canale 5 fa flop, ecco i dati del 29 gennaio 2026 ... ultimenotizieflash.com

Nicolò Loche “Piccolo Salmo” fa scatenare la giuria di “The Voice kids” con ‘90Min” – VIDEO Il giovanissimo cantante di Olbia ha interpretato uno dei pezzi più famosi del rapper olbiese - facebook.com facebook

Loredana e Nek si contendono un concorrente a #TheVoiceKidsIT Certe immagini non si possono spiegare -> youtu.be/cOKibnIJ-do x.com