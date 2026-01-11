Ascolti tv sabato 10 gennaio | The Voice Kids C’è Posta per Te Shrek

Ecco gli ascolti tv di sabato 10 gennaio 2026. Su Rai 1 è stato trasmesso The Voice Kids, mentre su Canale 5 è andato in onda C’è Posta per Te. Inoltre, il film Shrek è stato visibile su altre piattaforme. Di seguito, i dati di ascolto e share dei programmi più seguiti della serata, per avere un quadro chiaro delle preferenze del pubblico.

Ascolti tv sabato 10 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 10 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Chi trova un amico trova un tesoro. Su Canale 5 C’è Posta per Te. Su Italia 1 Shrek e vissero felici e contenti. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 10 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 10 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

