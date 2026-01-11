Gli ascolti televisivi del 10 gennaio evidenziano un risultato significativo per C’è Posta per te, che si afferma come programma più seguito della serata. La trasmissione ottiene una performance superiore rispetto a The Voice Kids, che si ferma al 19%. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico in questa fascia oraria, offrendo un quadro chiaro delle tendenze di visione della serata.

I dati degli ascolti tv del 10 gennaio assegnano la vittoria a C'è Posta per te, mentre The Voice kids si ferma al 19%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, C’è posta per te parte benissimo e demolisce The Voice Kids

Leggi anche: Ascolti tv sabato 10 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Shrek

Leggi anche: Ascolti tv del 10 gennaio, The Voice Kids sfida C’è Posta per te

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascolti tv sabato 10 gennaio | The Voice Kids C’è Posta per Te Shrek.

Ascolti tv, C'è posta per te vs The Voice kids: la Rai ha fatto una scelta vincente dopo Ballando con le stelle? Che cosa dicono i dati - Sabato sera è andata in scena la prima sfida televisiva fra C'è posta per te e Voice kids: facciamo un focus sugli ascolti tv ... affaritaliani.it