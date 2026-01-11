Ascolti tv C’è posta per te parte benissimo e demolisce The Voice Kids
Gli ascolti televisivi del 10 gennaio evidenziano un risultato significativo per C’è Posta per te, che si afferma come programma più seguito della serata. La trasmissione ottiene una performance superiore rispetto a The Voice Kids, che si ferma al 19%. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico in questa fascia oraria, offrendo un quadro chiaro delle tendenze di visione della serata.
I dati degli ascolti tv del 10 gennaio assegnano la vittoria a C'è Posta per te, mentre The Voice kids si ferma al 19%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ascolti tv sabato 10 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Shrek
Leggi anche: Ascolti tv del 10 gennaio, The Voice Kids sfida C’è Posta per te
Ascolti tv sabato 10 gennaio | The Voice Kids C’è Posta per Te Shrek.
Ascolti tv, C'è posta per te vs The Voice kids: la Rai ha fatto una scelta vincente dopo Ballando con le stelle? Che cosa dicono i dati - Sabato sera è andata in scena la prima sfida televisiva fra C'è posta per te e Voice kids: facciamo un focus sugli ascolti tv ... affaritaliani.it
Ascolti tv ieri (10 gennaio), boom di ascolti per C'è posta per te, regge bene The Voice Kids - Il programma condotto da Maria De Filippi parte con il botto e vince in prima serata, "The Voice Kids" si ferma al 19,7% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv del 10 gennaio, The Voice Kids sfida C’è Posta per te - La gara degli ascolti di sabato 10 gennaio: sfida accesa tra le storie di “C’è Posta per te” e le emozioni di “The Voice Kids” ... dilei.it
C'è posta per te riparte il sabato sera e lo fa con grandi ascolti Maria De Filippi ha conquistato la serata con 4.422.000 spettatori e uno share del 28.6%. Su Rai1 invece spazio a The Voice Kids con Antonella Clerici, che ha raggiunto 3.042.000 spettatori pari a - facebook.com facebook
#AscoltiTV Total Audience | Sabato 10 Gennaio 2026. #CePostaPerTe (+51K) e #LaForzadiunaDonna (+51K) crescono più di tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.