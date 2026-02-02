Cristina Monzali Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Cristina Monzali è stata nominata ufficiale della Repubblica italiana direttamente dal Presidente Sergio Mattarella. La decisione è arrivata ‘motu proprio’ e riconosce il suo impegno. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ora Monzali può fregiarsi di questo importante riconoscimento.

AGLIANA Cristina Monzali nominata Ufficiale della Repubblica, 'motu proprio'" dal Presidente, Sergio Mattarella. Il 3 marzo riceverà nel Palazzo del Quirinale l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Motivazione: "Cristina, assieme al marito, ha creato l' Associazione Giak nuotatore volante, continuando a trasmettere i valori e le passioni del figlio, scomparso in un incidente con l'aliante, aiutando i giovani talenti nello svolgimento delle attività quali l'ippoterapia e l'istituzione di borse di studio per progredire negli studi". "È quasi impossibile descrivere l'emozione che provo – dice Cristina Monzali -.

