Cristina Monzali Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Da lanazione.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristina Monzali è stata nominata ufficiale della Repubblica italiana direttamente dal Presidente Sergio Mattarella. La decisione è arrivata ‘motu proprio’ e riconosce il suo impegno. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ora Monzali può fregiarsi di questo importante riconoscimento.

AGLIANA Cristina Monzali nominata Ufficiale della Repubblica, ’motu proprio’" dal Presidente, Sergio Mattarella. Il 3 marzo riceverà nel Palazzo del Quirinale l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Motivazione: "Cristina, assieme al marito, ha creato l’ Associazione Giak nuotatore volante, continuando a trasmettere i valori e le passioni del figlio, scomparso in un incidente con l’aliante, aiutando i giovani talenti nello svolgimento delle attività quali l’ippoterapia e l’istituzione di borse di studio per progredire negli studi". "È quasi impossibile descrivere l’emozione che provo – dice Cristina Monzali -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cristina monzali ufficiale dell8217ordine al merito della repubblica italiana

© Lanazione.it - Cristina Monzali, Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Approfondimenti su Cristina Monzali

Silvia Giordani è Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana

Silvia Giordani, professionista di rilievo con una lunga esperienza nel suo settore, ha ricevuto recentemente un nuovo riconoscimento.

Prefettura, le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Nella serata del 18 dicembre 2025, presso la Prefettura di Arezzo, si sono svolte le tradizionali celebrazioni natalizie, durante le quali sono state consegnate le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cristina Monzali

Argomenti discussi: Cristina Monzali, Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana; Cavalieri al merito per impegno civile: chi sono i due toscani premiati dal presidente Mattarella; Onorificenze: gli esempi civili insigniti da Mattarella; Quirinale, onorificenze al merito della Repubblica italiana: insigniti anche due toscani.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.